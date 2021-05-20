據西班牙傳媒報道，西甲球隊巴塞隆拿有意邀請將於今夏離開拜仁慕尼黑的教練費歷克接替朗奴高文領軍，德國國家隊的換帥計劃可能會遭巴塞這支西甲豪門打亂。

早前宣佈將會離開拜仁的費歷克被認定是德國國家隊的下任教練人選，德國足總亦公開承認將會與這位56歲教頭洽談接掌德國隊的細節，不過雙方至今仍未與德國足總正式簽約，令巴塞有機會率先搶走這位德國教頭。

據《馬卡報》指，巴塞會長拿樸達原本屬意邀請利物浦領隊高普執教，然而球會現時的財政狀況並不容許向紅軍支付高額的違約金。另一方面，拿樸達亦希望整治巴塞更衣室內存在多年的問題，因此亦無意邀請球隊名宿沙維回巢，最後才向已經與德國足總有口頭協議的費歷克埋手。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波