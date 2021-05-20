周三意大利盃決賽，祖雲達斯以2:1勇挫阿特蘭大成功奪冠。而季後盛傳離隊的前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）加盟球隊三年以來首次贏得意大利盃，除了贏得球會級別的第30個錦標，同時在英格蘭、西班牙，以及意大利賽場搵食，同樣贏過當地所有冠軍。

現年36歲的C朗18年加盟祖雲達斯後，雖然已經兩奪意甲冠軍以及意大利超級盃冠軍，但始終未贏過意大利盃。而今次意盃封王，C朗除了再多一個冠軍，第30個球會級別錦標落袋外。同時過去效力英超曼聯、西甲皇家馬德里，以及現時意甲祖雲達斯期間，贏盡三地的所有本土賽事錦標，所以賽後C朗都特意在社交網站發帖，當中就有英格蘭、西班牙，以及意大利的旗幟。

而C朗的隊友，季後已經肯定離隊的43歲門將保方，職業生涯第6次贏得意大利盃冠軍成為贏得意盃最多球員之餘，過去效力帕爾馬時代他就曾與意大利著名前鋒基艾沙贏得99年的意盃，而22年後就與對方的兒子，23歲的費達歷高基艾沙做隊友捧起意盃，認真誇張。

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