費達歷高基艾沙周三在下半場射入奠勝入球，協助祖雲達斯以2:1擊敗阿特蘭大，隊史第14次贏得意大利盃冠軍，同日42歲生日、首季執教的派路贏得繼意大利超級盃後的第二個冠軍。

周三的意盃決賽在薩斯索羅的三色旗球場舉行，意大利政府准許球場容量的20%球迷入場下，今戰有大約4,300名球迷入場觀戰。祖雲達斯今季雖然在意甲衞冕失敗，現時在意甲排第五亦有可能無緣出線歐聯，但今戰開賽31分鐘由古路施夫斯基在禁區內妙射破網而領先1:0。

落後的阿特蘭大在10分鐘後由馬利路夫斯基在禁區邊勁射破網而扳平，完半場兩隊踢成1:1。60分鐘，費達歷高基艾沙接應基斯坦奴朗拿度（C朗）後踭妙傳近射中柱，不過他在73分鐘終於成功破網，接應古路施夫斯基助攻單刀射成2:1。去年在決賽不敵拿玻里的祖記力保2:1的勝果，自2018年後再度高舉意大利盃。

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