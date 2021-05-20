狼隊前鋒魯爾占美尼斯自從於去年11月，作客2:1擊敗阿仙奴一仗，與對方守衞大衛雷斯頭撼頭受傷後證實顱骨骨裂，隨後一直休戰至今。周四狼隊的隊醫透過官方網站更新了「魯占」的傷勢，就表示這名30歲墨西哥鋒將康復進度良好，而且目前經已復操，下季將可以看到他再披狼隊戰衣上陣。

當初魯占被證實顱骨骨裂之後，一度有傳言指這名狼隊射手將會無法再為球隊作賽，不過由於康復進度良好，故在今年3月已經可以恢復個人操練。狼隊隊醫Matt Perry透過官方網站指，雖然魯占下季可以回歸，但在接下來的職業生涯需要戴上保護罩去比賽：「他的顱骨骨裂康復進度良好，不過他在職業生涯餘下的時間，也要戴上具防護性的頭罩去覆蓋受傷的範圍。本來腦震盪等損傷需要數月才能恢復正常，不過魯爾現時已經可以重返訓練場。」

今季狼隊在缺少魯占的情況下，進攻效率大跌，單靠法比奧施華、艾達馬查奧爾、柏度尼圖以及冬季外借加盟的韋利安荷西，仍無法解決入球不足的問題。因此下季魯占回歸對球隊絕對是一大喜訊，隊醫Matt Perry續指：「有關比賽的進一步康復將會在7月開始，而且會受到嚴格控制。魯爾在三月初開始已經在健身房開始進行訓練，不過當時要避免作出一些空中對抗，惟現時他已經可以開始這些動作。雖然他的康復進度接近完成，但從訓練直至上場比賽仍然有一段距離。」

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