利物浦周三大勝般尼3:0後，在英超以較佳得失球力壓李斯特城而升上第四位，爭取出線來季歐聯的前四席位稍佔優勢，李城則有可能繼上季之後再次在煞科日確定與前四無緣。

目前，除了已提早封王的曼城以及穩奪亞軍的曼聯外，英超前四還剩下兩個席位，37戰得67分排第三的車路士、同得66分分列第四和第五的利物浦和李城都有機會以前四名完成。其中，握有主動權的車路士，下周日（5月23日）最後一輪比賽只要作客擊敗排在第11位的阿士東維拉便可穩獲第三名。

與李城同分的利物浦得失球有四球優勢，煞科戰如能在主場擊敗水晶宮便很大機會取得前四名。如果車路士和利物浦都沒有失分，李城最後一場迎戰仍然有希望出線歐霸盃的熱刺，目前得失球差落後4球情況下，必須比利物浦多贏4球，才有機會壓過紅軍，例如紅軍以1:0小勝水晶宮，李城便要淨勝熱刺5球才可取代紅軍入前四。

英超三隊爭前四形勢

排名 球隊 賽 積分 得失球差（總入球） 最後一輪對手

３ 車路士 37戰 67分 +23（57球） vs阿士東維拉（客）

４ 利物浦 37戰 66分 +24（66球） vs水晶宮（主）

５ 李斯特城 37戰 66分 +20（66球） vs熱刺（主）

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