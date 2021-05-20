據英國傳媒報道，曼聯領隊蘇斯克查已經決定俾迪基亞同甸恩軒達臣兩位門將分別為曼聯嘅英超煞科戰同埋歐霸盃決賽把關，相信兩位紅魔門將今季唔使再為上陣機會而煩惱喇。

曼聯今季就只係剩返今個星期作客狼隊嘅英超煞科戰同埋下星期對維拉利爾嘅歐霸盃決賽兩場賽事，據英國傳媒報道，領隊蘇斯克查就決定兩場賽事都會派出唔同嘅門將上陣，近兩個月穩佔聯賽正選嘅甸恩軒達臣就會喺英超煞科日把關，至於歐霸盃決賽就會繼續俾迪基亞打正選，一人踢一場唔使爭。軒達臣近期喺聯賽表現麻麻，佢喺上星期對利物浦一仗連失4球更加畀英媒鬧到飛起，搞到蘇B上場對富咸都要搵返迪基亞打正選，加上迪基亞喺歐霸八強開始都係正過，搵返佢喺歐霸決賽把關都好正路吖！

另外，蘇B又透露下季唔排除會再簽前鋒，不過英媒就估除咗哈利卡尼之外，修咸頓嘅丹尼艾格斯都有機會入「魔」，唔知艾格斯會唔會成為第二個奧雲呢？

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