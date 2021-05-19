【綜合英格蘭外電】已提早奪得下季歐聯入場券的曼聯，周二英超主場鬥富咸，有狀態大勇的卡雲尼先建功，惟最後被對手逼和1:1。不過，隨着之後車路士在主場2:1擊敗李斯特城，紅魔37輪後累積71分，肯定成為今季聯賽亞軍。

主場面對已降班的富咸，紅魔開賽15分鐘便由早前因表現佳獲續約的烏拉圭前鋒卡雲尼，在離門40碼外笠死富咸門將艾路拿先拔頭籌，也是繼舒寧咸和伊巴謙莫域後，第3位年過33歲仍取得10個聯賽「士哥」的紅魔球員。可惜，紅魔之後無法擴大優勢，反而被富咸後衞祖爾拜仁在76分鐘接應卜比列特傳中球頂入，最後雙方1:1握手言和。不過，曼聯和波後有71分，隨着同日原本排在積分榜第三位的李城落敗，曼聯因此夠分確定今季英超亞軍席位。

車路士2:1擊敗李斯特城除了令曼聯提早成為亞軍外，門將艾度亞文迪在比賽中失球，也令今季助曼城奪冠的巴西門將艾達臣摩拉斯，確定成為今季英超保持不失球場數最多的門將，並且是英超史上第三位能夠成功蟬聯金手套獎的門將。文迪今季零封對手16次，而艾達臣則18次，由於只餘一輪聯賽，前者確定無法追上。英超自04/05球季開始頒發金手套獎，在艾達臣之前只有前利物浦門將連拿與另一位前曼城門將赫特兩人，曾連續贏得金手套。不過，曼城周二作客白禮頓一仗，因後衞祖奧簡斯路在開賽早段被逐，踢少一人情況下，艾達臣的大門被對手三次轟破，結果反輸2:3。替曼城取得入球的分別是根度簡與菲爾科頓，前者在比賽中因膝部受傷出場。