基利安麥巴比周三交出一傳一射，協助巴黎聖日耳門（PSG）在閉門進行的法國足總盃決賽以2:0擊敗摩納哥，衞冕成功。

PSG今場有巴西球星尼馬停賽只能作壁上觀，但麥巴比開賽19分鐘便於禁區外搶去阿素迪沙斯腳下球，推入禁區橫傳予莫路伊卡迪，後者不負所託射入助PSG領先1:0。麥巴比雖然在80分鐘遠射中楣，但僅1分鐘後便接迪馬利亞助攻後近射得手，助PSG以2:0戰勝摩納哥，近七年六奪法足盃，並將贏取法足盃的紀錄改寫為14次。

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