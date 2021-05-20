NBA西岸附加賽衞冕湖人大戰勇士爭奪7號種籽之位，結果湖人靠勒邦占士（LeBron James）轟入一記34呎遠的三分球奠定勝局，以3分之差氣走勇士晉身季後賽。而就在占士射入絕殺三分前，他就曾因上籃被對手祖蒙特格連（Draymond Green）封阻時篤中眼部影響視力，賽後占士亦坦言自己當時瞄籃看到三個籃框。

比賽戰至第四節尾段戰情極為緊湊，雙方比數接近，到尚餘2分7秒時占士上籃被格連封阻打中臉，據占士賽後所言格連的手指更篤中他的眼部，其後更要軍醫入場治理並滴眼藥水。雖然球證未有判罰格連惡意犯規，但占士的視力卻因此而受影響，賽後他亦指射入遠程三分絕對是上帝恩賜給他，「被格連插眼之後，眼前就好像有三個籃框，當時我就嘗試瞄中中間的一個。感謝上帝恩賜，我們成功擊敗他們。」不過拓荒者後衞麥高倫（CJ McCollum）就在twitter上認為占士的受傷是做戲，更嘲對方為「最佳男主角」。

占士除了攻入絕殺三分外，今場更交出25分、11籃板，12助攻的「大三元」，成為首位於NBA附加賽取得大三元的球員。賽後攻入全場最高37分的勇士控衞史堤芬居里（Stephen Curry）當時正是防守占士，他亦坦言自己當時不認為那記三分會射入，「這是個精采的入球，當時他們將球交給他，他趕給調整好姿勢並且起手，你不會認為那是個會射入的起手，但現時一切都改變了，最好的球員就是會射入這樣的入球。」

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