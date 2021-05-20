利物浦周三在英超以3:0擊敗般尼之役，後衞尼達利菲臘斯頂入了職業生涯第一個入球，下半場又成功護空門令球隊保持不失，加上多項數據都在隊中領先，順利當選為這場比賽的最佳球員（MOTM）。菲臘斯賽後強調，護空門較他射入效力利物浦的第一球更開心。

上周四對曼聯的雙紅會，尼達利菲臘斯差點「孭鑊」，在比賽早段將般奴費南迪斯的射門擋入自家龍門，令紅軍先失一球，幸後來越踢越好，加上隊友也爭氣，最終球隊以4:2反勝。今季防線傷兵滿營的情況下，菲臘斯在2021年已成高普暫時最能信任的中堅，不計經常客串的替工法賓奴泰華利斯，尼達利菲臘斯是今季唯一在聯賽正選上陣達雙位數的中堅，共14場正選。

被問到今場取得入球還是護空門更開心時，菲臘斯說：「護空門，每一次都是！阻止皮球入網是我的工作，如果我可以有入球進賬，那是開心的日子，是額外的獎賞，但我寧願保持不失球。」

根據Sky Sports的統計，尼達利菲臘斯今場在解圍、對抗、爭頂成功、搶截和阻擋都是利物浦球員中最多。對於下周日的煞科戰（對水晶宮），菲臘普不諱言︰「我非常期待，這將是一個令人愉快的周末，我很興奮。我們需要做的是恢復、充分休息、做好準備，然後作最後一擊並可望取得歐聯席位。」

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