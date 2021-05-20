英超在周日即將煞科，英格蘭足球記者協會（FWA）周四率先公佈，已經為曼城贏得本屆英超冠軍的功臣、24歲葡萄牙中堅魯賓戴亞斯，成功力壓隊友奇雲迪布尼及熱刺射手哈利卡尼，當選20/21年球季FWA年度最佳球員（即英超年度足球先生），這是自前利物浦後衞尼高於1989年奪獎後，近32來年首位後衞獲得這個獎項。

曼城今季表現極為出色，陣中多達9名球員佔據了50%的得票率，最終今季才轉戰英超、助曼城力保18場聯賽不失球的魯賓戴亞斯當選，這亦是繼95年奇連士文及97年的蘇拿後，第三位球員來到英超首季即獲最佳殊榮。

上周五才剛剛踏入24歲的魯賓戴亞斯獲獎後表示：「這是巨大的殊榮，我非常到常高興，但沒有團隊的成功我是不可能獲獎的。陣中每一個人都值得獲獎，我贏得只是我是後衞，這意味了特別的東西，通常殺死比賽的人往往會靠為觸目，但我獲獎正好是我們的球隊及比賽方式的肯定。」

「這就反映了我們在球場上的團結、團隊精神及我們的表現，有這些隊友我才能獲獎，這亦證明我們踢得如像個家庭一樣，我想感謝我的隊友及所有教練，當然包括將我帶來這裡的哥迪奧拿，還包括這裡的每一名職員，包括治療師、廚師等人，令我們每天感覺良好並準備好最佳表現，所有細節最終能改變一切。」

「最重要是擁有和你思想一致的隊友，知道球隊的重要性，失敗都總會在身邊，如果有人犯錯另一個人會拯救你，我想將英超冠軍，獻給一直與我一起的他們和家人。」

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