阿根廷老牌球會河床近日爆發肺炎疫情，陣中超過20名球員確診，4名有註冊的門將更全數中招，結果周三河床只有10名健康球員，再配以正在養傷的前阿根廷國腳、中場安素佩雷斯充當門將，出戰南美自由盃分組賽第五輪賽事。不料今場沒有後備球員、沒有正規門將的河床，仍能在主場以2:1擊敗哥倫比亞球隊聖達菲全取三分。

根據早前報道，今屆自由盃為了防止有球隊因疫情而未能派遣足夠球員上陣，已特別將球員註冊名額增至每隊50人，但當時河床卻只為球隊登記了32位球員，賽前河床曾要求比賽延期，或額外再註冊多兩名門將的要求，均被南美足總拒絕，最終河床只得10名健康球員，還要被迫派出正在養傷的中場安素佩雷斯把守最後一關。

不料開賽僅6分鐘，河床已靠安基列尼及祖利安艾華利斯各入一球領先2:0，雖然對手聖達菲全場最終錄得70%的控球率以及22次射門，但最終只得5次射中目標，當中4次竟然被「替工」門將安素佩雷斯撲走，最終聖達菲只能在73分鐘追成1:2，未能襯對手河床陣容殘缺下成功搶分，賽後河床繼續保持今屆分組賽的不敗身，5戰取得2勝3和積9分排在榜首，對手聖達菲則只得2分包尾出局。

賽後更獲選為全場最佳球員的「替工」安素佩雷斯表示：「談論今場比賽是沒有意義，很不幸我們都活在疫情的痛苦之中。我想強調是鬥心、男子氣概和個性，不僅是今天參賽的男孩，還有上周日作客小保加時的表現，一些小將亦幫助我們很多，我們再次展示出我們是出眾的團隊。」

「隊內的門將有向我發訊息，我問了他們幾個問題，門將訓練員也給了我意見，昨日我也作出了一些訓練。我只是專注於幫助球隊，但賽後肯定會引發很多討論。」

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