西布朗領隊艾拿迪斯（大Sam）周三在球隊於主場以1:3不敵韋斯咸後宣佈，他會在球季結束後離隊，並強調自己是經過慎重考慮後拒絕留任。

66歲的艾拿迪斯是於去年12月接替被辭退的比歷出任西布朗領隊之職，但球隊本月9日作客以1:3受挫阿仙奴後已篤定要降班，大Sam執教生涯首度在英超領軍護級失敗。

大Sam在聲明中說︰「西布朗向我開出了很慷慨的留任條件，那是對一家有雄心壯志球會的承諾。經過慎重考慮後我決定不接那報價。如果我留隊並且在下季升班，對我的期望將是至少繼續多一季，很遺憾，這不是我在職業生涯此一階段可以作出的承諾。」大Sam續道︰「我相信球會現在需要穩定性和持續性，我的意見是這最好由年輕及具有雄心的領隊所賦予，帶領我們重返英超。」

大Sam自12中上任以來，帶領西布朗各項賽事出賽25場只贏出4場。西布朗今季最後一場比賽是本月23日在英超煞科戰作客列斯聯。

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