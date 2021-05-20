周三於附加賽不敵灰熊後，馬刺正式宣佈緣盡季後賽，自從去年連續22年打入季後賽斷纜後，球隊迎來加入NBA以來首次連續兩年無緣季後賽。經歷過「GDP」時代的輝煌後，眼下馬刺或者將進入重建之路。

與其他球隊積極擺爛求狀元籤不同，馬刺在換血的同時亦保持一定競爭力，只可惜全明星賽後球隊只得15勝25負的劣績，最終落得出戰附加賽的厄運。雖然來季馬刺手執5,000萬美元（約3.8億港元）的薪酬空間，不過前提是要放棄三大老將迪洛桑（DeMar DeRozan）、米爾斯（Patty Mills），以及基爾（Rudy Gay）。3人今季場均合共貢獻43.8分，佔全隊近四成。

是否續約迪洛桑將成馬刺最大難題，雖然這位31歲老將依然不具備三分外投能力，但今季交出生涯最高的場均6.9次助攻，而出任大前鋒同樣稱職，仍有明星球員的水準。只是，現時馬刺是否適合以3,000萬美元年薪留住一位年過30球員，即使先簽後換，在市場上迪洛桑又可以換來甚麼適合馬刺的球員都需要再作評估。

另外，過去馬刺的盛世都是靠選秀「刮獎券」而建立，但馬刺同樣可考慮在自由市場追星，畢竟他們是聯盟中五支仍擁有薪酬空間可花費的球隊。

文：亨少