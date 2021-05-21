港超聯爭標組周日(23日)上演最後一輪賽事，其中傑志對東方龍獅將決出今季聯賽冠軍，而足總今晚公佈，明日在香港大球場及小西灣運動場安排預售，以方便球迷提早購票。

港超聯爭標組周日進行最後一輪賽事，頭場4時在香港大球場上演傑志對東方，尾場8時旺角場有天水圍飛馬對理文；當中傑志對東方為冠軍爭奪戰。足總為方便球迷，以減省球迷周日即場排隊購票的輪候時間，今晚公佈，球迷明日可在香港大球場及小西灣運動場售票處，購買「傑東戰」門票。

足總新聞稿指，明日在小西灣運動上演護級組第二輪賽事，標準流浪對冠忠南及愉園對晉峰，球迷於下午2時30分至晚上7時30分在小西灣運動場的售票處購買傑志對東方爭標戰門票。另外，香港大球場售票處明日早上10時至下午6時預售「傑東戰」門票。賽事票價分120元及50元(特惠票，數量有限，售完即止）。

東方總監兼主教練李志堅對足總為傑志對東方的爭標戰增設預售表示歡迎，希望有興趣入場的球迷明日抽點時間先行購買預售票，以免臨場排隊購票。他說：「近日天氣當相當炎熱，估計周日有不少球迷入場觀戰，如球迷烈日下排隊無疑是苦事，現足總於賽前一日增設預售，對球迷來說是好消息。」

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