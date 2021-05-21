周日英超煞科戰，狼隊將會於主場迎戰曼聯。周六狼隊在官方網站宣佈，經過雙方的同意後，現年47歲的葡萄牙籍領隊紐奴會在今季結束後離任，意味着周日一戰將會成為他的告別戰。

2017年夏天離開波圖執起狼隊教鞭的紐奴，首季就帶領球隊捧起英冠冠軍，而且在18/19及19/20球季球季帶領球隊取得第7名，為球隊在英超的最佳成績。紐奴在19/20球季帶隊出戰歐霸盃更順利闖入8強，可惜不敵該屆的冠軍西維爾。今季在球隊面臨嚴重的傷兵問題下，狼隊的戰績雖然有所下滑，但仍能夠排在第12位，不過紐奴決定今季之後離開球隊。

紐奴透過狼隊官方網站的聲明中表示：「自從我們第一日來到這裏，目標就是要為球隊作出積極的改變，而且推動球會前進。我很自豪的表示，我們每天都是這樣做，而且實現了目標。我要感謝球迷，他們在幫助狼隊達到新高度這方面發揮了重要作用。周日將會是激動人心的一天，我很高興球迷會回到摩連納斯球場，我們可以一起分享最後的特別時刻。」

此前有英國傳媒指，紐奴有望成為熱刺的下一任新帥，不過據BBC的報道指紐奴離任與其他球會無關，只是這名葡萄牙領隊認為在狼隊的生涯是時候結束。上個月在面對傳聞時，紐奴表示：「我與狼隊仍有合約在身，當我在這裏簽下合約時，我就不會談論太多。」根據威廉希爾開出熱刺新帥的賠率，紐奴以1.67倍成為大熱，次熱為現任拉素主帥「細恩」施蒙尼恩沙基，賠率為7.5倍。

熱刺新帥賠率

紐奴（狼隊）

賠率：1.67倍

施蒙尼恩沙基（拉素）

賠率：7.5倍

格拉咸樸達（白禮頓）

賠率：9倍

羅渣士（李斯特城）

賠率：12倍

資料來源：威廉希爾

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