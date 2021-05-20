因為扭傷右足踝休戰了超過一個月的爵士後衞米曹（Donovan Mitchell），周四復出進行首課操練，並計劃在周日上演的季後賽首圈第一回合賽事復出。

「如無意外，這（在季後賽揭幕戰復出）將會是我的目標。我希望出場跟隊友並肩作戰，爭取錦標。這是我們一整季的目標。」米曹說。

今季場均有26.4分及5.2次助攻的米曹，因為在4月16日對溜馬之戰扭傷右足踝，缺席了最後16場常規賽，但爵士仍以52勝20負，成為聯盟戰績最佳的球隊，並成為西岸頭號種籽。他們在季後賽首圈的對手，將會是要透過附加賽爭出線的勇士或灰熊。

米曹在對上周一直在助教杜寧（Keyon Dooling）協助下進行單獨訓練，至周四才正式全面復操。這位24歲後衞透露足踝患處仍然感到疼痛，但情況並不嚴重。他說：「訓練的情況很好，我在場上參與了對抗競爭。雖然一看便知是四、五星期以來首課練習，但這是意料之內的事情，我只是盡力嘗試回復最佳狀態，重新融入球隊。」

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