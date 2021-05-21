周三勇士雖然作客以100:103不敵衞冕湖人，無法以西岸第7種籽身份進入季後賽，不過據美國傳媒報道指，這場湖人大戰勇士的附加賽平均吸引了560萬觀眾收看，成為了自2019年西岸決賽以來，收視率最高的比賽。雖然勇士最終不敵湖人，惟周六香港時間早上會在主場迎戰灰熊，兩隊需要為季後賽的最後一席位拼盡全力。（ViuTV 99台明日9:00am直播）

今季勇士在傷兵不斷的情況下，在季尾靠着史堤芬居里（Stephen Curry）的大爆發，帶領球隊躋身西岸第8，要在附加賽當中爭奪季後賽的資格。首場附加賽勇士就與湖人鬥得難分難解，在「咖喱仔」出色表現下一直領先着對手，可惜在最後階段被勒邦占士（LeBron James）射入一記超遠三分，最終以100:103不敵對手。負責直播這場比賽的ESPN就作出了一個統計，這場湖人大戰勇士的賽事平均吸引了多達560萬名觀眾收看，而且在最高峰時期更有610萬人，是自2019年西部決賽以來，在ESPN上最受歡迎的比賽，可見湖勇大戰這種精采戲碼，球迷絕對不會錯過！另外NBA公佈了另外幾場附加賽的數據，灰熊與馬刺的較量平均有229萬名觀眾，塞爾特人擊敗巫師就平均有250萬名觀眾，而黃蜂鬥溜馬一仗的收視就較差，平均只得140萬觀眾。

身為今季得分王的咖喱仔，假如在周六成功在主場戰勝灰熊的話，就會成功趕上季後賽的尾班車，首圈迎戰西岸「一哥」爵士。咖喱仔就表示球隊已經準備好迎戰灰熊：「我們在過去20場比賽都這樣做，所以迎戰灰熊沒有什麼不同。我們一直充滿信心，而且對灰熊非常熟悉，並了解再次擊敗他們需要什麼。」

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