全球疫情仍然嚴重，日本奧委會（JOC）理事山口香日前接受日本傳媒訪問時，炮轟國際奧委會（IOC）與日本政府完全漠視民間反對的聲音，一意孤行要在今夏舉辦奧運。她又狠批拒絕與民眾對話的奧運會，根本毫無意義。

曾經是柔道世界冠軍的山口香認為，當局在疫情下堅持主辦奧運，理據並不充份，但距離7月23日揭幕只剩下兩個月，奧組委已經騎虎難下。「已經錯過取消（東京奧運）的時機了，沒有時間準備取消，已陷入連停辦也做不到的狀況，因為會為各個方面添上太多麻煩。」山口香接受《共同社》訪問時說。

山口認為，在疫情下辦奧運會加重日本在醫療等方面的壓力，勢必為國民構成影響，無論是否舉辦奧運，當局都會陷於困境。她又指出，民眾反對繼續主辦奧運的聲音越來越大，是因為當局未有將國民安全放在首位。「眾多國民感到憂慮，但IOC、日本政府和奧組委卻無意傾聽這些聲音。構築和平的基本是對話，拒絕對話的奧運並沒有意義。」她說。「本想為奧運加油的人有很多，但當局卻硬要製造敵人，做法令人遺憾。」

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