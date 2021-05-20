澳職周五獨腳戲，由紐卡素噴射機主場對布里斯班獅吼；噴射機近13場不勝，已經失落季後賽資格，球員近期表現也欠鬥志，猶如等球季完結。獅吼仍要為季後賽席位而戰，雖然近況平平，幸好今仗只遇上弱旅，有力反底全取三分，讓平/半必取上盤。

獅吼上仗作客以0:1不敵阿德萊德聯，連續三場不勝，加上周中珀斯光輝獲勝，獅吼縱仍排第六位，但少踢一場下與西悉、光輝同分，前六位置呈不穩。加上餘下五場比賽中，除了今仗對手外，之後要面對的包括榜首三雄墨爾本城、FC悉尼及西悉尼流浪者，絕對可謂連場硬仗，獅吼若未能把握今仗取勝機會，要晉身季後賽機會更渺茫。雖然上月獅吼突然放走史葛麥當奴，讓這位前國腳轉投西悉，令人頗感意外，但相信球隊是對日本前鋒工藤壯人投下信心一票，覺得其與檀崎龍孔、雲素賀爾斯的進攻組合，可為球隊帶來貢獻。

上仗輪換主力休足

事實上獅吼上仗雖敗，但只因卓比尼斯射失12碼，才失去追平良機，加上球隊也將雲素賀爾斯、檀崎龍孔、謝爾奧沙等主力放在後備席，預料一眾主力輪休後今仗悉數復出，為球隊踢硬仗。以獅吼首循環作客也能2:1擊敗噴射機，今仗縱仍有卓比尼斯、軒基特兩名傷兵，仍讓得起平/半。

主隊噴射機上仗不敵中岸水手後現只得14分，連數字上爭取季後賽資格也失去，餘下四仗只屬例行公事，唯一搶分理由，或僅是與累積15分的墨爾本勝利鬥，避免成為包尾一方。不過球隊近況差勁，已經連續13場不勝，上一次取勝已經是2月的事，主場出擊也欠威力，開季至今只得一勝，近7場輸足5場。

噴射機當例行公事

澳職不設降班制，既然大局已定，噴射機也陸續安排更多年輕球員上陣，包括科亞基特、盧卡柏素等00後，志在讓小將吸收經驗，加上仍有簡達路夫斯基、恩治等傷兵，中場卡斯尼基代表馬來西亞出戰世界盃外圍賽，亦在餘下聯賽缺陣。噴射機已連續13場有失波，累積18個入球也是澳職入球最少球隊，更是唯一一隊入球仍未超過20球，攻不銳守不穩，加上欠缺鬥志，主隊受讓也不值博。

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