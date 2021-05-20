周中韓職場榜首大戰，叫大家捧蔚山現代下盤，結果就作客4:2贏埋，真係估唔到個比數咁大，嚇到個心離一離，避一避風頭，周末玩番日職先。

先傾星期六場仙台維加泰（圖）主場對大分三神，季初我大大聲話仙台好易食，應該係今屆降班膽，結果佢哋逼和到川崎前鋒，點到你唔服；最欣賞係中場佐佐木匠，同我差不多高嘅身形，不過加埋射術搭夠，周中日聯盃就貢獻咗一個入球，幫球隊征服廣島三箭大勝3:0。雖然之前聯賽和完前鋒後，對住福岡黃蜂僅敗0:1，但嗰個失球都係非戰之罪，對方好有運地波子機式彈入。相反對手大分，簡單介紹已經四場不勝，分數只係多仙台兩分，根本實力大家咁上下。其實大分入球能力不濟係最大問題，到家陣先入得九粒，前鋒當中最多入波都係得兩球嘅長澤駿，點搞。當大家都衰，整個「細」，再追隊狀態好嘅仙台，上盤真係未驚過。

另外星期六又有我愛隊鳥棲砂岩，主場對住鹿島鹿角，比對手踢多場領先緊四分。周中日聯盃明顯收起主力，專攻聯賽，結果1:4大敗畀福岡黃蜂。聯賽入七球嘅山下敬大連後備都冇份，擺明放棄呢場波。不過對手鹿角，又真係回勇得幾快，開季兩場作客輸波，都係紅牌以寡敵眾咁輸。近期鹿角都穩打穩紮，同鳥棲一樣採取穩守突擊陣式，兩隊都唔會太主攻，「細」在必行，鳥棲雖然都算穩，但始終人腳上，鹿角進攻點比較平均，讓平/半都係要上盤。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。