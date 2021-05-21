前曼聯領隊費格遜嘅紀錄片周四喺英國正式首映，多位曼聯球星都有出席首映禮，當中包括正在養傷嘅隊長哈利馬古尼。

以曼聯傳奇領隊費格遜為題材嘅紀錄片《Sir Alex Ferfuson:Never Give In》周四首映，雖然𠵱家曼聯陣中曾經跟過費Sir嘅球員已經所剩無幾，不過一班現役紅魔球員都好畀面出席首映禮，當中包括隊長哈利馬古尼、菲爾鍾斯、拉舒福特、勞基梳爾同麥湯米尼等等。

有傳媒就發現月初對阿士東維拉嘅賽事中受傷一直休養嘅馬古尼已經唔需要再着住腳部保護裝置同用枴杖支撐，睇嚟康復進度都唔錯，話唔定可以趕及喺下星期嘅歐霸盃決賽復出㖭。

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