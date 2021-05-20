港超首增第三循環賽事，想不到為球迷帶來如此多的娛樂性、激情、快樂。第三循環分爭標組及護級組，前4球隊和後4球隊分別打單循環，爭奪最後的排名。護級組方面，各隊都未有因沒有獎盃爭而放軟手腳，依然落力比賽，體育精神值得尊敬，當中以盧均宜的非常遠射最有睇頭，4、50碼距離的笠入，令大家看得目定口呆，絕對是今季金球。爭標組方面，賽果峯迴路轉，理文連續兩場絕殺榜首兩支強隊傑志及東方，除了話題十足，更反映理文球員在低潮後保持信念，打出應有的實力和非一般的鬥志。同時亦見傑志和東方很集中在尾場的決戰，在壓力下作賽，球員表現和心理大受影響。天水圍飛馬亦繼續保持進取打法，大敗予東方後立即重整旗鼓擊敗傑志，力保第三名，在最後一場有積分上的優勢，以飛馬今季新組班的人腳而言，此表現和成績實在有驚喜。

同時，港隊日前決選25人名單，卻不見今季一些表現突出的球員。當然，主帥麥伯倫因應陣型、戰術需要作選擇，名單偏防守性球員為主，特別是中場中路五位球員，只有黃威是偏進攻性。筆者認為或許可以留部份空間予一些具潛質的球員，例如剛交出助攻的胡晉銘、謝朗軒、陳肇鈞、以及今季表現突出的茹子楠和黎格爾等，都絕對是未來幾年港隊新希望，亦配合2034世界盃之夢的計劃，把資源投放在精英和青訓上，走向年輕化。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報