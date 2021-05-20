英、意、西、德等主流聯賽都準備煞科，遇上呢啲情況，無疑都係戰意行先，但你識咁諗，莊家一樣識咁諗，賠率都係完全被壓低。好似上輪西甲，馬德里體育會主場對奧沙辛拿，贏波就鞏固到榜首，就要開到讓球半/兩球，「讓球主客和」就[-2]，結果都係尾段先入波，險勝2:1，佢哋就達成目標拎三分，信佢哋鬥志要上盤同「主勝」，就輸到眼坦坦。

法甲下周日同樣煞科，形勢都幾似西甲，數字上摩納哥仲有得爭，不過可能性唔高，原則上係里爾（紅衫）同巴黎聖日耳門（PSG）二龍爭珠。里爾家陣領先一分，只要作客擊敗昂熱，就唔使理其他戰果封王。不過對里爾嘅抗壓能力都真係有啲保留，上仗主場對聖伊天咁好機會，都只係悶和0:0。今場贏波就捧盃，莊家一定壓得好低，里爾客W只得1.38倍，亞洲盤初盤要讓一球/球半，雖然對手昂熱係風流波，但里爾要波盤齊贏信心不大，求賠率不如敲「讓球主客和」「和局」。

相反PSG雖然和波都有機會封王，但當然想贏波，再畀啲壓力里爾，令佢哋失分先係上策；同樣係作客，對手仲係要護級嘅比斯特，戰意點都比里爾嘅對手好，加上PSG周中又要踢完場法足盃決賽，2:0贏摩納哥，體力就一定有消耗。不過PSG嘅賠率就低啲，客W只得1.24倍，亞洲盤初盤要讓球半，證明莊家睇好PSG多過里爾。睇番PSG近期水準都叫穩定番，近6輪聯賽都贏5場，首循環都主場數比斯特三粒，信莊家眼光，要「客勝」。

文：Goal進

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