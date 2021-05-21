NBA周四公佈今屆常規賽各個個人獎項的最後三強名單，當中最有價值球員（MVP）獎項，將會由金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）、76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）與勇士後衞史堤芬居里（Stephen Curry）爭奪。

祖傑今季打足72場常規賽，場均有26.4分、10.8個籃板球及8.3次助攻，投射命中率高達56.6%，率領金塊取得47勝25負，以西岸三號種籽身份躋身季後賽。他上月在一項由ESPN舉行的非正式投票當中，更在101張首選票中得到90票，被視為得獎大熱門。

至於同樣有力爭取首奪這項殊榮的艾比迪，今季雖然因傷只打了51場常規賽，但場均就有28.5分、10.6個籃板球及2.8次助攻，協助76人自00/01年球季以來，第一次成為東岸頭號種籽。

至於在季尾表現神勇的「咖喱仔」，今季為勇士打了63場常規賽，並以場均32分成為得分王。假如能夠脫穎而出，居里將會成為歷來第九位最少贏得三屆常規賽MVP獎項的球員。

其他獎項方面，最佳防守球員最後三強，分別是兩屆獎項得主爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）、勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green）及76人後衞賓西蒙斯（Ben Simmons）。本年度「新人王」將會由黃蜂後衞拿美路波爾（LaMelo Ball）、貴為選秀會狀元的木狼前鋒安東尼艾華士（Anthony Ewards）及帝王的哈利貝頓（Tyrese Haliburton）角逐，而最佳第六人則會由爵士的卡拉臣（Jordan Clarkson）與恩高斯（Joe Ingles），以及紐約人的戴歷路斯（Derrick Rose）爭奪。

NBA將會於季後賽展開後，陸續公佈各個獎項的投票結果。

常規賽各大獎項三強名單

最有價值球員：祖傑（金塊）、艾比迪（76人）、史堤芬居里（勇士）

最佳新秀：拿美路波爾（黃蜂）、安東尼艾華士（木狼）、哈利貝頓（帝王）

最佳防守球員：高拔（爵士）、祖蒙特格連（勇士）、賓西蒙斯（76人）

最佳第六人：卡拉臣（爵士）、恩高斯（爵士）、戴歷路斯（紐約人）

最佳進步球員：J格蘭（活塞）、米高波特（金塊）、蘭度爾（紐約人）

最佳教練：泰保杜（紐約人）、蒙迪威廉士（太陽）、斯尼達（爵士）

資料來源：nba.com