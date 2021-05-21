去年夏天車路士雖然簽入迪姆華拿以及夏維斯兩名德國國腳，可惜二人表現仍然未達預期，加上譚美阿巴謙未受領隊杜曹重用，加上基奧特年紀漸大的情況下，車路士希望在今夏轉會窗簽入一名大牌前鋒解決入球能力不足的問題。根據ESPN報道，車路士正準備利用阿巴謙、阿列沙巴拿加（Kepa）以及赫臣奧杜爾，另外再加現金的形式向熱刺求購哈利卡尼，不過球會方面擔心熱刺不會與藍軍進行交易。

報道指，車路士方面明白到假如熱刺放走卡尼的話，就意味着球隊需要進行重建，因此相信阿巴謙等人可能會提供到一定的吸引力。目前藍軍對阿巴謙的估價為4,000萬鎊，雖然這名23歲英格蘭前鋒的水平與卡尼有一段距離，不過至少有潛力成為同等的替代者。至於藍軍在2018年以重金收購的Kepa，今季在艾度亞文迪加盟後就未有獲得太多上陣機會，加上熱刺方面有意簽入洛里斯的替代者，因此藍軍方面希望可以將他作為簽入卡尼的其中一個籌碼。另外有消息人士稱，今季在英超僅上陣10場的奧杜爾也有機會被藍軍列入交易當中。

此前有報道指卡尼希望在今夏離開熱刺，而球員本人近日在英國的節目中亦表明會在今季結束後與主席利維討論，考慮到目前卡尼與熱刺仍然有三年的合約在身，因此要推動轉會並不容易，熱刺方面至少要收到1.5億鎊的轉會費才願意放人。

雖然目前有不少英超的豪門有意簽入卡尼，惟利維不願意放走卡尼增強競爭對手的實力，而這一個立場對於車路士而言影響最大。事關在2011年時，仍效力熱刺的中場莫迪歷表示願意加盟車路士，但由於兩間球會屬於同市宿敵的關係，因此熱刺拒絕放人。加上目前曼城以及曼聯在競爭卡尼的排名中領先車路士，因此後者目前仍保留了對艾寧夏蘭特以及盧卡古的興趣。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波