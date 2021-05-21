皇家馬德里將於周六的西甲煞科戰主場迎戰維拉利爾，教練施丹確認隊中的翼鋒夏薩特將會缺席今場賽事，今次已經是這位比利時國腳連續兩季在西甲煞科戰缺陣。

皇馬現時落後榜首的馬德里體育會2分，必須在周六的賽事從維拉利爾身上全取3分，而馬體會失分的情況下，才有機會後上封王。不過施丹周五出席賽前記者會時就傳來了壞消息，隊中的翼鋒夏薩特將會缺陣：「他的身體有點小問題，雖然不算很嚴重，不過我們不希望讓他冒險，所以他不會入選周六的大軍名單。」

不過皇馬亦有好消息傳出，養傷多時的隊長沙治奧拉莫斯趕及在煞科戰傷癒復出，不過施丹就未有透露這位35歲老將會否以正選身份上陣。近日有傳拉莫斯今夏有機會重返母會西維爾效力，今場隨時會成為他最後一次以皇馬球員身份上陣。

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