周五英甲舉行升班附加賽四強次回合，黑池主場迎戰牛津聯，首回合黑池作客已勝3:0，實力明顯優於對手，加上黑池主場戰績強勁，有力再次擊退牛津聯，撐黑池主勝。

上半季戰績不佳的黑池，自踏入2021年起走勢強勁，本年踢了27場聯賽僅輸4場，季尾更憑一波4連勝升上第3位。附加賽首回合中黑池保持勇態，作客3:0完勝牛津聯，其中冬窗從愛華頓借來的20歲新星艾利斯森斯，成功分擔首席射手謝利耶迪斯的入球重擔，近3場賽事竟攻入5球，實力明顯超班，包括首回合個人梅開二度，助黑池手執半張決賽入場券；但畢竟升班席位價值連城，料黑池就算手執三球優勢也不會過分留力，甚至會以主場之利搶攻對手。

值得一提的是，黑池近五場連勝之中防線一球不失；自去年10月尾起，19次主場出擊更只曾1敗威力驚人，今場有球迷入場打氣，可謂令黑池如虎添翼。對手牛津聯今季在英甲只排第六，只靠得失球差壓查爾頓獲得附加賽資格，首回合輸三球足證該隊未有實力升班，特別是該隊近6場作客輸了4場，客戰明顯再打折扣，故今仗寧捧實力較高的黑池再勝一場晉級。

賽制：不設作客入球優惠，若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，就在次回合後加時；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：尊嘉