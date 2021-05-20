周三灰熊在NBA附加賽靠着中鋒華倫斯拿斯交出「大雙雙」的23分及23籃板，協助球隊以100:96擊敗馬刺。在常規賽季段開始大爆發的華倫斯拿斯，接下來會在周六迎戰同日不敵湖人的勇士，兩隊將會爭奪西岸最後一個季後賽席位。

自從踏入5月以來，華倫斯拿斯的狀態就非常火熱，在5月進行的10場比賽當中，只有一場未有交出「雙雙」的數據。在對陣馬刺的這場生死戰當中，華倫斯拿斯更是在頭3節就已錄得21分及20個籃板，令他成為灰熊隊史上達到這個里程碑的球員。對於接下來只要擊敗勇士就可以西岸八號種籽闖入季後賽，華倫斯拿斯就要求隊友保持團結：「我們處於不取勝，不回家的處境，球隊需要團結一致，不要再做一些瘋狂的事情，而且要注重細節。球隊要堅持比賽計劃，這就是一支好球隊要做的事情。為了實現我們的目標，仍有一場比賽要打。」

雖然華倫斯拿斯近期勢不可擋，不過周六面對勇士這一大難關，要獲勝晉級並非易事。事關周三勇士面對湖人時，其實上半場在域堅斯（Andrew Wiggins）以及祖蒙特格連的防守下，令到兩大巨星勒邦占士與安東尼戴維斯相當難受，2人上半場一共19次起手只有3次命中，且看周六華倫斯拿斯面對勇士的防守能否繼續交出絕佳表現。

文：王杰