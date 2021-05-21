巫師周四在附加賽大勝溜馬，搭上東岸季後賽尾班車，不少NBA名宿都相信，他們在雙衞韋斯卜克（Russell Westbrook）與比爾（Bradley Beal）帶領下，絕對有力跟頭號種籽76人一戰。

儘管賓西蒙斯（Ben Simmons）作為今季最佳防守球員的最後三強候選人，但曾協助火箭贏得兩屆總冠軍的堅尼史密夫（Kenny Smith）認為，這位澳洲後衞將無法好好看管韋斯卜克與比爾。「賓西蒙斯，我不認為他可以穩定地在外線守住韋斯卜克或比爾。」他說。「我當年也是一個得分能手，受到一個身高6呎11吋的對手看管着時，我會認為自己有優勢。我不在乎洛文（Dennis Rodman）換防出來防守我，我有辦法對付他。他的個子太大了，難以全場追着我。」

「一、兩個攻勢還可以，但如果要全場緊盯韋斯卜克與比爾，那是不可能的。對賓西蒙斯來說，他倆實在是太靈活多變，運動能力也太好了。」堅尼史密夫續道。

曾效力巫師前身子彈的華萊士（Rasheed Wallace），也大讚「韋少」是聯盟當今最強的球員，而他與比爾的組合更是無堅不摧。「我得要說，韋斯卜克是NBA目前最強的球員，真的太厲害了，他們擁有一對非常了不起的二人組。」

奧尼爾（Shaquille O’Neal）亦認為，雖然76人牌面實力佔優，但只要雙衞能夠發揮出最佳水準，巫師仍有力創做「黑八奇蹟」。「韋斯卜克與比爾一定要打出最佳水準，而且每一場也要這樣，做好每一個攻勢，把得分推高，那他們就有機會。我不是說他們會贏，但盡力的話，他們會有機會。」

巫師周日就會在首圈第一回合，作客費城出戰76人。

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