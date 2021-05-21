歐美各國近期因為大規模的接種疫苗計劃，各地的疫情明顯有所放緩，亦逐步鬆綁防疫措施，如英超最後兩輪亦開放最多10,000球迷入場。而近期巴西兩代足球天王尼馬及「細哨」朗拿甸奴都先後接種疫苗，希望因此可呼籲更多人接種疫苗防疫。

雖然兩位貴為巴西兩代足球天王，不過同樣並非於祖國打針。細哨就在周四於中東阿聯酋杜拜接種疫苗，這位41歲的前巴西球星走出早前的喪母之痛，周四亦有在個人instagram上載打疫苗的相片，並表示「喜悅、感激，並希望為大家創造更好的未來。」

至於效力巴黎聖日耳門的尼馬，近期亦在法國接種疫苗，並且在IG上載接種過程的短片，指自己經歷長時間的等待後終於可以接種疫苗，非常高興。這位29歲前鋒同時表示希望一切可以儘速回復正常，不單是祖國巴西，其他國家的人民亦可以接種疫苗，更獲超過200萬讚好。

早前曾有報道指尼馬及美斯等將出戰美洲國家盃的球員，都需在賽前先完成接種疫苗，而且極有可能是中國捐贈的科興疫苗。而法國現有的疫苗分別為復必泰、強生、Moderna，以及阿斯利康，亦代表他將可避過接種科興疫苗。

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