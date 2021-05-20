【綜合英格蘭外電】熱刺周三在英超主場1:2負於阿士東維拉，未能保住前六名，爭取來季歐霸盃席位受到打擊。射手哈利卡尼在賽後繞場一周向入場的熱刺球迷拍手致意，翌日更明言想走。

今場比賽有約10,000名球迷重返球場觀戰，開賽八分鐘貝雲積偷去納卡巴腳下球後，殺入禁區助熱刺射成1:0，結束自2020年6月對曼聯以來，上陣27場及333日的入球荒。不過，熱刺只是領先了12分鐘，西班牙後衞利古朗在納卡巴左路傳中時，於禁區內伸右腳解圍誤擺烏龍，射入英超史上第1,000個烏龍球，令維拉得以扳平1:1。

上半場未結束，利古朗再失誤，他於39分鐘在右路傳球被貝特蘭查奧爾截到，奧尼屈堅斯在禁區內得球後推至小禁區前射入，維拉反超前2:1。半場被球迷喝倒采的熱刺，換邊後反撲但未能取得入球，最終以1:2不敵維拉，完場後球場內響起更多噓聲。

日前傳出希望離隊的卡尼，賽後與隊友向入場的球迷拍手表達謝意，其間卡尼圍繞球場行足一圈，場面感人，不禁令人猜測今仗可能是卡尼最後一次以熱刺球員身份於熱刺球場出戰。翌日卡尼更在一個節目親證離隊消息屬實：「我想參加最大型的比賽，我看到英格蘭球隊在歐聯踢得非常好，這就是我想參加的比賽。我會與主席利維對話，不過我的未來會由我自己作主。我希望達到基斯坦奴朗拿度及美斯的水平，這是我終極目標。」