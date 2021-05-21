七屆世界冠軍咸姆頓在本周摩納哥站賽前接受傳媒訪問時慨嘆，現今F1車壇已成為富家子弟的天下，又謂以自己出身寒微，假如要在這個年代謀求出道，根本沒有成功的機會。

「要跟那麼富有的對手競爭，出身於平凡打工仔家庭的我，根本沒可能在這裏出現。」咸姆頓對西班牙《阿斯報》說。「我們要改變現狀，令無論是富家子弟還是出身寒微的人，都有機會接觸這項運動。」

咸姆頓年幼時已展露出賽車天份，其父為此更要打好幾份工，以應付其賽車支出。直至「黑帝」13歲時，終獲得麥拿侖與平治賞識，並一直扶植他成為F1頂級車手。在今季20名F1車手當中，阿斯頓馬田車隊的史杜爾、希斯車隊的馬斯賓，以及威廉士車隊的拿迪菲都是億萬富豪之子，而紅牛車手韋特本與希斯的另一名新秀米克舒密加，本身都是將門之後。為了降低賽車運動的門檻，咸姆頓與平治亦特別成立了一個基金會，讓更多少數族裔人士有機會參與這項消費高昂的運動。

咸姆頓目前在車手榜以94分帶頭，領先次席的韋特本14分。這位平治車手周四在摩納哥站第二節練習賽，造出1分12秒074的成績排第三，僅次於佔主場之利的勒卡歷（1分11秒684），以及其法拉利隊友辛斯Jr. （1分11秒796），韋特本則以1分12秒081排第四。第三節練習賽及排位賽，將會於周六舉行。

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