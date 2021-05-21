今季NBA季後賽周六便會揭開序幕，西岸三號種籽將會在首圈第一回合，主場迎戰六號種子拓荒者，而這亦是安東尼（Carmelo Anthony）在職業生涯內，首次在季後賽倒戈出戰母會。

「很多東西都轉變了，我的想法不同了，目標也不同了。我們到那裏就是要爭勝，雖然心態不同了，但丹佛在我心中仍有特殊的地位。」安東尼說。

安東尼03年以新秀「探花」身份加盟金塊後，馬上成為球隊主將，並於08/09球季領軍打入西岸決賽。他在11年轉投紐約人，經歷六季後又再離隊，先後效力雷霆與火箭。這位10屆明星前鋒在19年初被交易到公牛，但未打過一場賽事便遭裁掉，一度陷於無球可打的困境，至19年11月才獲得加盟拓荒者的機會。安東尼在18季NBA生涯內，已打過12次季後賽，包括上季拓荒者在首圈以場數1:4不敵湖人。「這是我應該出現的地方，我應該在季後賽出現。如果我無法出戰季後賽，那一定是有甚麼搞錯了。」他說。

現年36歲的安東尼，今季主要以後備姿態上陣，場均貢獻13.4分，拓荒者主教練史杜特斯（Terry Stotts）亦大讚其專業精神。「安東尼在這一年半以來作出的貢獻，正是我們球隊所需要的。今年他改變角色擔任後備，是我們能夠取得如此佳績的重要因素。」

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