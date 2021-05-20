20/21球季英超即將在下周日煞科，在冠軍與三支降班球隊早已決出情況下，煞科日焦點全落在歐聯資格誰屬。利物浦在周三英超延續季尾強勢再下一城，作客般尼大勝3:0，4連勝下終於重返前4位置。正與車路士及李斯特城爭逐歐聯入場券的紅軍，煞科戰能在主場擊敗水晶宮的話，便幾可肯定能夠完成目標。

文：何西

衞冕的利物浦在今季戰績大幅下滑，踏入2月份更是球隊的黑暗期，由不敵白禮頓起7場聯賽輸掉6場，當中在2月中作客不敵李斯特城後便跌出前4位置，有趣的是當周三大勝般尼之後，紅軍正正是力壓李城，重返前四位置。

大勝般尼得失球佔優

面對近期主場戰績甚差的般尼，開賽形勢不俗的利物浦由羅拔圖法明奴在上半場末段打開紀錄，接應安德魯羅拔臣禁區左路傳中射入，半場取得1:0領先。換邊後戰至52分鐘，沙迪奧文尼於禁區內左邊底線傳中，繼上輪有門將艾利臣比加建奇功後，今仗又有年輕中堅尼達利菲臘斯頂入，取得職業生涯首個入球，並將比數拉開至2:0。後者在69分鐘更以頭槌救出空門成不失功臣（見另文）。88分鐘，安德魯羅拔臣再次交出助攻，七分鐘前後備入替法明奴的阿歷士張伯倫，在禁區內扭過對手後射入個人今季第一球，助紅軍以3:0擊敗般尼。

10,000球迷入場助威

紅軍今仗大勝意義重大，賽後獲66分，比第3位車路士僅少1分，力壓同分的李城升上第四，並在得失球差上比後者多四球，一旦在下周日煞科戰兩隊取得相同賽果，紅軍仍能力壓李城，來季續戰歐聯。另一邊廂李城的煞科戰並不容易應付，迎戰同樣要爭逐歐戰參賽資格的熱刺。

紅軍及時回勇，煞科戰前取得英超4連勝兼連續9場不敗，最終能否竟全功雖然是未知之數，但至少命運已掌握在自己手中，下周日迎戰水晶宮，屆時更有闊別了超過一年的現場球迷來到晏菲路球場打氣。領隊高普說：「煞科戰將會有10,000名球迷來到晏菲路為球隊打氣，我正熱切期待。現階段我們還未達成目標，水晶宮不容易應付，己隊必須踢出最高水準才能贏，但即管全力以赴吧，對我們來說，下周日將會是紅軍又一場決賽。」

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