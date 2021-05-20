布里斯班獅吼今季日本勢力抬頭，一對東洋兵檀崎龍孔及工藤壯人皆表現不錯，前者今季更已在澳職轟入七球，但還有韓裔22歲中場金丹尼（足智彩譯丹尼基姆），近期也開始獲得上陣機會。

金丹尼是前南韓國腳金判根之子，出身自獅吼青年軍，及後轉踢「兄弟球隊」昆士蘭獅隊時表現出色，才獲獅吼向他提供一份合約。不過，他今季仍較多時間代表二隊出戰昆士蘭國家超級聯賽，最近才有機會獲一隊召用，在上周對中岸水手與阿德萊德聯的比賽，都有獲派上陣，但暫時只得13分鐘出賽時間。

金丹尼雖是韓裔球員，但因為從小在澳洲出生及長大，所以也早已入籍澳洲，更在2013至2015年期間代表過澳洲U17踢國際賽。

至於兩位日本兵，曾效力柏雷素爾的工藤壯人，在4月尾大勝中岸水手一仗「開齋」，但在隊內相對沒有檀崎龍孔作用重要。這位20歲中場去年夏天從日職球會北海道札幌岡薩多借至獅吼，加盟後21場聯賽全勤，而且獲外界盛讚，但他很大機會完約後來季重返日職。

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