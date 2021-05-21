巴塞隆拿已無緣爭奪西甲錦標，主將美斯周五獲教練朗奴高文批准缺操，也不會在周六對伊巴的煞科戰中披甲。

巴塞上周意外不敵切爾達1:2後，已提前宣佈爭冠失敗，煞科日作客榜尾伊巴的比賽變成例行公事。最新消息是美斯已確定不會在這場比賽上陣，也意味他今季已提早收咧。

美斯沒有出席周五操練，據報一早已獲朗奴高文批准，而且早兩日被傳媒拍到他去了馬德里，帶同太太相約馬德里體育會前鋒蘇亞雷斯伉儷午餐。

今季的西甲神射手獎項，美斯如無意外會冧莊，也會是他連續第五年奪走這項殊榮。他目前在西甲收穫30球，排第2的維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴與他相差7球，相信很難在對皇家馬德里的煞科戰後超越他。

從去年夏天開始，就傳未續約的美斯可能離開巴塞，但自拿樸達重新執政後，有指這位王牌球星已傾向留隊，而且今周末他會接受阿根廷報章專訪，是5個月來的首次，屆時可能會宣佈留隊，因此外界都估計上周對切爾達一仗，不會是他最後一場代表巴塞上陣的賽事。

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