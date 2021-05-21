周四哈利馬古尼出席前曼聯領隊費格遜紀錄片首映禮，當時由於這位曼聯隊長不用枴杖協助走路，一度有傳他有望趕及下周的歐霸盃決賽。不過，領隊蘇斯克查周五卻表示，馬古尼能趕及在歐霸盃決賽上陣的機會不大。

馬古尼今月初鬥阿士東維拉時腳踝韌帶受傷要退下火線，至今仍在養傷，其後更需要枴杖協助走路，原本周四他不用枴杖令外界認為他有希望趕及在歐霸盃決賽上陣，但蘇斯克查就表示機會不大：「他現在已經可以走路，但由走路變為跑步卻需要較長的時間。老實說，我不認為他能夠在決賽上陣，他的情況的確變好，但韌帶需要時間去康復。」

雖然馬古尼未能上陣，但蘇斯克查表示亦會帶這位紅魔隊長到波蘭：「馬古尼是更衣室中非常重要的人，亦是球隊的領導者。在閉門作賽時，你總是能夠聽到他的聲音。他希望球隊在決賽可以做得好，他會在場邊支持球隊。」目前曼聯今季只餘下兩場賽事，包括周日對狼隊的煞科戰和下周三對維拉利爾的歐霸決賽。

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