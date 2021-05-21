改篇自意大利一代球星巴治奧嘅Netflix自傳式電影《The Divine Ponytail》即將喺下星期上映，掛靴後生活低調嘅巴治奧周四出席記者會嗰陣就透露咗好多不為人知嘅往事。

呢位一代球壇型男喺94世界盃曾經留咗一個馬尾髮型，後嚟得到「神奇小馬尾」嘅稱號，巴治奧話當年係因為喺酒店見到一位女待應留咗個類似嘅髮型，佢覺得好好睇所以就貪得意整咗個一模一樣嘅頭，冇諗過會成為咗球壇永恆經典。

巴治奧又透露，自己細個嗰陣同爸爸嘅關係其實好差，不過好彩兩父子最後都改善到關係：「我曾經視我爸爸係仇人，但事實上我喺佢身上學到永不放棄嘅精神。我哋年青嘅時候都冇辦法理解父母對我哋嘅愛同保護，我知道好多人都同我一樣，往往要喺好耐之後先至明白父母嘅苦心。」

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