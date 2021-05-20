阿仙奴周三英超作客水晶宮，在補時階段連轟2球贏3:1，由1分變3分後重燃進軍歐洲賽希望，瞄準下季首辦的歐洲協會聯賽。

阿仙奴與有主帥鶴臣即將離任的水晶宮一度踢成1:1，直至補時階段先靠加比爾馬天尼利入球改寫比數，然後今場先開紀錄的尼高拉斯比比，射入個人今場第二球，協助球隊以3:1勝出。兵工廠2周前在今屆歐霸盃4強止步，加上聯賽排名被前列球隊拋開，原本以為有可能自95/96球季以來首度缺席歐洲賽事，但隨着部份競爭球隊季尾屢失分，包括今輪敗予阿士東維拉、排第七的熱刺，聯賽四連勝的兵工廠即將追上這支北倫敦宿敵，目前差距只剩一分下，突然覓得出戰歐洲賽生機。

不過，因為現排第6位的韋斯咸同日作客以3:1反勝西布朗，阿仙奴已無法衝上第六位，要像對上三季一樣出戰歐霸盃的願望落空，退而求其次會嘗試挑戰歐協聯的資格。歐協聯是歐洲足協（UEFA）新辦的賽事，屬歐洲球會第三級別賽事，地位在歐聯及歐霸盃之下，資格本會交到英聯盃冠軍隊手上，但因為今屆英聯盃盟主是英超冠軍曼城，變相英超第七獲得參賽資格。

阿仙奴煞科日會在主場鬥白禮頓，熱刺則作客硬撼仍要爭歐聯資格的李斯特城，照對手實力來分析，兵工廠搶三分的機會固然較高，而且若最後高分過熱刺，將會是五年來首次在聯賽榜的季後排名位於死敵之上，至於歐戰資格，也要視乎現排第八的愛華頓作客曼城的賽果如何。當然，熱刺仍有望追上韋斯咸搶得歐霸盃資格，但要寄望對方在最後一輪主場對修咸頓全失三分。

文：盧卡東尼