曾效力皇家馬德里及祖雲達斯的德國中場基迪拉，證實會在今季德甲結束後掛靴。

34歲的基迪拉今年1月才由祖雲達斯回流德甲，效力在上周成功護級的哈化柏林。不過，這位前德國國腳加盟後只出賽過8場德甲，而且沒有一場賽事能踢足90分鐘，一直受小腿傷患問題困擾的他，現決定在今季結束後退役。

「這是非常困難的一步，但也是正確的決定。」基迪拉周三受訪時對外表示：「15年的職業球員生涯已經留下了一個記號，我已經不能再做到自己的要求了。這是一個循序漸進的過程， 我對自己有要求，要對自己的身體負責，不想將它（掛靴）推到最後，最後，我的直覺決定了這一切。」

他也在社交媒體發聲明寫道：「是時候說再見了。要做出改變人生的決定從來不易，但有時你必須如此做。星期六，我將會出戰職業生涯最後一場比賽，很榮幸生涯中能參與不少偉大球會進行的比賽，贏得值得留念的冠軍殊榮，而能夠在2014年舉起世界盃，更是歷史時刻重要的一部份。我要謝謝所有球迷、支持者、隊友和教練，當然還有我的家人和朋友。」

基迪拉除了以主力身份替德國國家隊捧起2014世盃，該屆舉行前也隨皇馬稱霸歐聯；另外，他還有1座西甲及5座意甲錦標，而在剛出道的2006/07球季，亦替母會史特加贏得德甲錦標，即除了沒有踢過4大聯賽之一的英超外，其他3大聯賽的錦標都曾落入他手中。

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