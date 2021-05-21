今屆歐洲國家盃決賽周將於6月11日揭幕，衞冕的葡萄牙周四公佈26人大軍名單，祖雲達斯的基斯坦奴朗拿度（C朗）、利物浦前鋒迪亞高祖達、曼聯中場般奴費南迪斯（Ｂ費），以及剛當選英超足球先生的曼城中堅魯賓戴亞斯等大牌球星全數入選。

葡萄牙在今屆賽事可謂星光熠熠，前鋒線除有C朗及祖達之外，還有馬德里體育會新星祖奧菲歷斯、曼城的貝拿度施華，以及今季為法蘭克福在31場德甲聯賽入了27球的安達施華等猛將。

中場方面，除了Ｂ費之外，葡軍還有狼隊「孖寶」魯賓尼維斯與摩天奴，巴黎聖日耳門的丹尼路佩尼拿及里爾悍將連拿度辛捷士。該隊後防同是是人才濟濟，魯賓戴亞斯將再次與曼城隊友祖奧簡斯路並肩作戰，波圖老將比比與多蒙特左閘拉菲爾古里路亦有入選。

葡萄牙在今屆賽事落入「死亡之組」F組，對手包括法國、德國及匈牙利。他們將會在6月4日及9日，先後跟西班牙與以色列進行友誼賽，作為出戰歐國盃前的最後熱身。

葡萄牙歐國盃26人名單

門將：魯爾柏迪斯奧（狼隊）、安東尼盧比斯（里昂）、雷爾施華（CF格蘭納達）

後衞：魯賓戴亞斯（曼城）、祖奧簡斯路（曼城）、比比（波圖）、拉菲爾古里路（多蒙特）、尼爾遜施美度（狼隊）、紐奴文迪斯阿歷山大（士砵亭）、荷西方迪（里爾）

中場：般奴費南迪斯（曼聯）、丹尼路佩尼拿（巴黎聖日耳門）、魯賓尼維斯（狼隊）、摩天奴（狼隊）、連拿度辛捷士（里爾）、沙治奧奧利華拉（波圖）、威廉卡維奴（貝迪斯）、祖奧包連夏（士砵亭）

前鋒：基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）、迪亞高祖達（利物浦）、貝拿度施華（曼城）、祖奧菲歷斯（馬德里體育會）柏祖干卡維斯（士砵亭）、安達施華（法蘭克福）、拉法施華（賓菲加）、干卡路古亞迪斯（華倫西亞）

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