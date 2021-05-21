巴洛迪利周四雖然在意乙升班附加賽準決賽次回合，協助蒙沙在主場以2:0擊敗薛達迪拿，但球隊兩回合計仍然輸2:3出局，無緣升上意甲。

首回合慘吞三蛋的蒙沙，在次回合戰至58分由巴洛迪利先開紀錄，至78分由馬高迪阿歷辛度再入一球，全場贏2:0，但總成績仍以2:3落敗，令「巴神」重返意甲的好夢成空。

薛達迪拿在升班附加賽決賽的對手，將會是同日作客以1:1賽和萊切的威尼斯，該隊較早前在首回合以1:0擊敗萊切，總成績贏2:1晉級。附加賽決賽的兩回合賽事，將會在5月23及27日舉行。

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