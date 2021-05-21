巫師周四在NBA附加賽，於主場以142:115大勝溜馬，成為東岸八號種籽，將會在季後賽首圈挑戰「一哥」76人。

巫師今季手風甚順，全場93投54中，命中率高達58.1%，大幅拋離溜馬超過17個百分點。他們在三分線外亦同樣有上佳演出，全場28投14中，一洗上仗對塞爾特人時只入了三個三分球的頹風。

巫師今仗共有六名球員得分上雙，比爾（Bradley Beal）攻入全場最高的25分，韋斯卜克（Russell Westbrook）有18分、15次助攻及8個籃板球，日本前鋒八村塁亦同樣有18分進賬，後備上陣的加福特（Daniel Gafford）則在短短22分鐘出場時間內，錄得15分、13個籃板球及5次封截。

溜馬方面，博丹攻入了全場最高的24分（Malcolm Brogdon），D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）更交出19分、11個籃板球及10次助攻的三雙成績，但仍未能阻止球隊出局，連續五年躋身季後賽的走勢終於結束。

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