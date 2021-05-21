南美足協周四宣佈，哥倫比亞將會放棄與阿根廷合辦將於下月開鑼的美洲國家盃賽事，今屆賽事將會由阿根廷獨自承辦。

哥倫比亞過去數星期一直有反政府示威活動加上當地疫情嚴重，加上美國國務院日前已向該國發出旅遊警告，哥倫比亞足總早前曾經要求南美足協將美洲盃賽事廷期至11月舉行，不過遭到當局否決，日前已經有消息指哥倫比亞或會放棄主辦，最終南美足協周四證實有關消息。

哥倫比亞在今屆美洲盃原定會負責主辦多場分組賽和淘汰賽賽事，而今屆決賽亦原定會在哥倫比亞北部城市巴蘭幾亞舉行。

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