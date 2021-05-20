衞冕湖人終獲季後賽席位！周三西岸的NBA附加賽「紫金軍團」於主場迎戰勇士，戰情極為緊湊，最終湖人主將勒邦占士（LeBron James）在視力受影響下，仍在最後階段射入遠程三分成為英雄，助湖人以103:100氣走勇士取得西岸第七種籽之位，連「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）亦不得不寫個服字。

文：亨少

附加賽的四個對碰當中，數湖人惡鬥勇士話題性最高。雖然兩隊並非死敵，不過占士與咖喱仔及祖蒙特格連（Draymond Green）過去多番於總決賽交手，亦創造不少經典時刻。今次交鋒湖人雙星占士及安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）上半場發揮平平，勇士則在咖喱仔帶領下領先雙位數分差。不過下半場湖人大反彈，第四節更乘勢反先。比賽尚餘58秒時，湖人一次進攻的進攻時間即將屆滿，但占士就在34呎外起手三分命中，更憑此記入球絕殺勇士，成功躋身季後賽。

被格連篤中眼受傷

其實在射入絕殺之前，占士一次上籃被祖蒙特格連封阻，其時格連的手指插中占士眼睛，令他倒地後狀甚痛楚，更要軍醫入場治理滴眼藥水。賽後他亦坦言其時視力受到影響，瞄籃時看到三個籃框，「被格連插中後，眼前就好像有三個籃框，當時我就嘗試瞄準中間的一個。感謝上帝恩賜，我得以命中。」

麥高倫嘲大帝影帝

占士除了攻入絕殺三分成為晉級英雄外，更交出22分、11籃板，10助攻的「大三元」，成為首位於附加賽取得大三元的球員。賽後連老對手、攻入全場最高37分的咖喱仔亦讚嘆占士的絕殺入球，「你不會認為那是個會射入的起手，已經等待搶到籃板再進攻。但現時一切都改變了，最好的球員就會射入這樣的入球。」不過，拓荒者後衞麥高倫（CJ McCollum）就在twitter上認為占士的受傷是做戲，更嘲對方為「最佳男主角」。

勇士落敗但仍有最後機會。同日另一場附加賽，灰熊有中鋒華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）交出「大雙雙」23分及23籃板（見另文），加上當家後衞摩蘭（Ja Morant）攻入20分，以100:96力克馬刺，香港時間周六早上將要硬撼勇士爭奪第八種籽席位。兩隊在常規賽煞科日交手，當日勇士以12分之差勇挫灰熊保住前八之位，且看今次交鋒灰熊能否成功復仇。（ViuTV99台明日9:00am直播）

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