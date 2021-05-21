周三意甲補賽，由「細恩」施蒙尼恩沙基帶領嘅拉素主場同尾四的拖連奴打成0:0，爭得一分嘅拖連奴因此護級成功，同時令尾三由「大恩」恩沙基執教嘅賓尼雲圖提前降班。據意大利傳媒報道，賓尼雲圖做「升降機」令班主非常激氣，竟然因為咁罰全隊煞科戰要搭12個鐘大巴作客。

據意媒報道，賓尼雲圖周日意甲煞科本身作客鬥拖連奴，原本上輪全取三分的話，煞科戰就會變成生死戰，只不過上輪竟然1:1被已經降班嘅克羅托內逼和，所以提前失救。升班一年又降返落意乙，搞到班主非常激氣，所以煞科戰決定唔出飛去都靈嘅機票錢，罰全隊坐大巴去作客。而其實賓尼雲圖喺意大利南部，去北部嘅都靈要坐足12個鐘頭車，都認真係大懲罰。

而更有趣嘅係，有說班主呢個懲罰，靈感來源係來自一個極端球迷組織嘅意見。嗰個球迷組織因為收到風球隊提早降班，煞科戰可能派青年軍出戰，所以就整咗份聲明，「我哋好反對呢個決定，球隊全季都咁舒服搭飛機作客，我哋希望今次佢哋坐大巴受下。」其實賓尼雲圖踢完半季仲係排11位，不過下半季18場波夠膽死只贏一場，球迷又真係好難唔嬲嘅。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波