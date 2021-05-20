前車路士領隊林柏特在今年1月因為帶隊成績不佳，被球會無情解僱，由德國籍領隊杜曹接手後球隊表現大大改善，而且闖入了歐聯決賽。近日林伯在接受英國傳媒訪問時，就大讚杜曹為頂級領隊，並且希望在球季結束後與他見面。

自從一月份離開車路士後，杜曹就帶領球隊殺入前四、英足盃以及歐聯決賽，雖然英足盃決賽不敵李斯特城，但仍然有機會捧起歐聯冠軍。當林伯被問到曾經發送訊息祝福杜曹一事時，他就表示：「我只是做了覺得對的事。當你年輕時會非常自負，只想成為最佳的一個人，因此不斷會與其他人作比較，但當我成熟之後就明白到，車路士的工作是不會直到永遠，我只想獲得長期成功。」

另外林伯亦大讚杜曹的執教功力：「我記得杜曹離開巴黎聖日耳門時，隊內的法語幫球員一直都有討論他，之後他就來到了車路士，我和他未曾見過面。我十分欣賞他上周的話，將上半季的榮譽歸功於我，不過他帶隊打入兩項決賽以及爭奪前4名，這是球會高層的一項重大成就。我很樂意與他會面，不過這一刻他比我忙得多，所以要在未來幾周才可成事。」

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