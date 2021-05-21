新科意甲冠軍國際米蘭，因大股東中國的蘇寧集團財困，近一年屢屢傳出球會財政出現問題，更有指剛封王主席張康陽已經與球員商討減薪15%。不過近日有報道傳出，來自美國的基金公司橡樹資本（Oaktree Capital）已經與國際達成共識，將會向球會借出2.75億歐元（約26億港元）用於償還欠債及日常運作。

近一年有關蘇寧資金鏈斷裂的新聞不絕於耳，去季中超冠軍江蘇蘇寧就因母公司縮減開支而決定停運，事件震驚全球，同時不時亦有國際米蘭出現拖糧及未有如期支付轉會費等的消息傳出。《金融時報》年初就有文章指，若蘇寧年內未有2億美元的資金周轉，隨時會面臨破產厄運。

周四就有消息指，國際米蘭已與橡樹資本達成共識，起初有報道指橡樹資將向國際米蘭提供2.4億歐元借貸，另外3,300萬用於收購LionRock所持有的31%國際股份。不過其後包括意大利天空體育等指出，橡樹資本不會成為國際股東，2.75億歐元全數注資到國際作日常營運及償還債務之用。

不過，今次融資蘇寧將以手上68.55%的股份作為抵押，若三年內蘇寧未能還清借貸，橡樹資本將成為國際新擁有人。而類似情況就讓人憶起中國商人李勇鴻當日收購AC米蘭時向基金公司Elliott Management融資，最終未能如期還清借貸而令米蘭落入Elliott Management手中。不過有分析指，今次還款時間更長，而且國際的前景亦比當日的米蘭好，相信國際短期內不會出現易手的可能性。

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