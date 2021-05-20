世界排名第四的奧地利球手迪安，周四在里昂網球公開賽，爆冷以直落兩盤不敵世界排名第49位的英國球手諾利，16強止步。

面對狀態低迷的迪安，諾利全場未有受到「破發」威脅，最終以6:3、6:2勝出，在職業生涯內首次擊敗世界排名前五位的球手。「很高興可以勝出，他是我贏過世界排名最高的球手，我真的是開心到極點。」開季至今在泥地賽場錄得12勝3負的諾利說。「我的移動很好，正手抽擊與發球方面的發揮亦相當不俗。」

自去年贏得美國公開賽男單冠軍後，狀態一直相當飄忽的迪安，坦承今次出局是一大打擊。「真的令人失望，在馬德里與羅馬打出不俗的表現後，我會說這是一次大倒退。我也不知道為甚麼會這樣。」作為賽事頭號種籽的迪安說。「我的備戰工作做得很好，練習也相當順利，但就是找不到擊球節奏。我要再好好檢討一下，並期待法國公開賽的來臨。我要想辦法重回正軌，下一場比賽已經是法網首圈了，但願我能在開賽前重拾狀態。」

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